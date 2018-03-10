ملحم: اتصالات تجري لتحسين نسبة وصل كهرباء غزة

قال ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة، اليوم السبت، إن اتصالات ستجرى قريباً مع الجانب المصري لتحسين نسبة وصل الكهرباء في قطاع غزة.

وأضاف ملحم في تصريحات صحفية: "سأجتهد خلال الشهور القادمة من أجل تحسين نسبة الكهرباء في غزة لكي تصل إلى 6 ساعات وصل بدل الــ 4 الأن".

وأشار إلى أن اتصالات ستجرى قريباً مع الجانب المصري، دون تحديد موعد لذلك لبحث موضوع الخطوط المصرية ودراسة سبل زيادة قدرتها.

وفي وقت سابق نفى ملحم تقديم قطر مقترح لحل أزمة كهرباء غزة, موضحاً: "لم يصلنا أي اقتراح".

وكانت صحيفة "عربي 21" نقلت عن مصدر فلسطيني مسؤول قوله إن: "الدوحة تقدمت لرئاسة السلطة الفلسطينية بعرض لمنحة قطرية مقدمة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لإقامة محطة توليد كهرباء في قطاع غزة بقيمة 600 مليون دولار، ثم أحالت السلطة العرض إلى حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله".

وحسب الصحيفة، فإن قطر فوجئت بإبلاغها رسميا برفض الرئيس محمود عباس للعرض القطري والمنحة الأميرية بإقامة تلك المحطة التي تنهي أزمة الكهرباء، التي هي بمثابة أم المشاكل التي تعاني منها غزة المحاصرة"