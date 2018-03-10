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مانشستر يونايتد يحقق فوزاً صعباً أمام ليفربول بالدوري الانجليزي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:26 - 10 مارس 2018
مباراة بين مانشستر يونايتد وليفربول بالدوري الانجليزي مباراة بين مانشستر يونايتد وليفربول بالدوري الانجليزي
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حسم مانشستر يونايتد قمّة مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام ضيفه ليفربول، بالفوز عليه 2-1 على ملعب "أولد ترافورد" يوم السبت.

ولعب المهاجم الشاب ماركوس راشفورد دورا رئيسيا في فوز فريقه بإحرازه هدفي مانشستر يونايتد في الدقيقتين 14 و24، فيما أحرز مدافع يونايتد إريك بايلي هدف ليفربول الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 66.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد بهذا الفوز إلى 65 نقطة، متقدّما بفارق 5 نقاط عن ليفربول الذي بات مهدّدا بفقدان المركز الثالث في حال فاز توتنهام على مضيفه بورنموث مساء الأحد.

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