الشرطة تكشف سبب قتل المواطن "مصلح" في غزة

قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في غزة المقدم أيمن البطنيجي: "إن المباحث العامة، أنهت اليوم السبت، التحقيق في قضية مقتل المواطن (عدنان مصلح).

وأضاف البطنيجي في تصريح صحفي، أن الشرطة أحالت المتهمَيْن في الجريمة وهما (ص، ح) 28 عاماً و(م، س) 28 عاماً إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءاتها في القضية.

وبيَّن أن التحقيقات أفادت أن دافع الجريمة هو السرقة، حيث خططا لسرقة دراجة نارية ومبلغ مالي بسيط كانا بحوزة المجني عليه.

وكانت الشرطة عثرت يوم الخميس الماضي على الشاب "مصلح" (29 عامًا) مقتولًا في ظروف غامضة داخل شقة سكنية بمنطقة "الصحابة" وسط مدينة غزة.