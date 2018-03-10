"حشد" وفريق المستقبل الشبابي ينظمان يوما ًتطوعياً في مدارس غزة

نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بالشراكة مع فريق المستقبل الشبابي، اليوم السبت، حمله تطوعيه بعنوان (المتطوع الصغير).

ونفذت الفاعلية في مدرسه الشاطئ المشتركة "و" غرب غزة، بحضور أكثر من 945 طالب وطالبة، وبتنفيذ من أعضاء الهيئة الدولية، وأعضاء فريق المستقبل الشبابي المكون من 40 شاب وشابة.

وهدفت المبادرة إلى غرس مفهوم التطوع في نفوس الطلاب واشراكهم في الحملات التطوعية المدرسية، وذلك من أجل تعزيز المشاركة الإيجابية، وحثهم على العمل بروح الفريق.

وتضمنت المبادرة تنظيف وتلوين الساحة المدرسية وترتيب المكتبة وتنظيمها بشكل أفضل، ورسم جداريات داخل أسوار المدرسة، وزراعة أكثر من 30 شجره داخل المدرسة، إضافة إلى عرض فيلم مرئي داخل الصفوف يوضح أهمية العمل التطوعي.

وفي الختام وجه د. علاء حمودة مدير دائرة التدريب والتوعية في الهيئة كلمه للأطفال في المدرسة أكد فيها على أهمية العمل التطوعي، وضرورة تنظيف الساحات وجعل المدرسة تحمل بيئة أكثر أماناً ونظافة، مشدداً على أهمية غرس مفاهيم التطوع والعمل الجماعي.

فيما أكد أ. محمود صالحه مدير فريق المستقبل الشبابي على أهمية تطوير الحملات التطوعية في داخل المدارس وفي المؤسسات التربوية، من أجل خلق جيل يحمل ثقافه التطوع والاعتماد على الذات وبناء الوطن بصوره خاليه من الاتكالية.

بدورها تقدمت الأستاذة هدى الأطرش مديره مدرسه الشاطئ المشتركة بالشكر لكلاً من الهيئة الدولية وفريق المستقبل الشبابي لما قدموه من خدمات للمدرسة، ورحبت بكل المبادرات النوعية التي تعزز المفاهيم الاجتماعية الإيجابية لدى الطلاب والطالبات.