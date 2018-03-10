توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة القدس والجامعة الألمانية الأردنية

وقع الأستاذ الدكتور عماد أبوكشك، في عمّان، اتفاقية تعاون مع الجامعة الألمانية الأردنية، تقوم جامعة القدس بموجبها بنسخ خبرتها المنفردة في برنامج الدراسات الثنائية للجامعة الألمانية الأردنية.

وتوجه وزير الاقتصاد الفيدرالي الألماني، بالطلب من جامعة القدس، للمشاركة في دعم البرنامج في الجامعة الألمانية الأردنية، لتميز جامعة القدس في تلبية احتياجات السوق المحلي وجسر الهوة بين الخريجين، من خلال برنامج الدراسات الثنائية الذي أثبتت جامعة القدس كفائتها وجدارتها في تطبيقه بنتائج ومخرجات عالية المستوى.

حيث تقوم الجامعة الألمانية الأردنية، بارسال طلبتها للتدريب لمدة عام دراسي في الشركات الألمانية، مما أدى الى مواجهة الطلبة لصعوبات في فهم طبيعة السوق المحلي الأردني، وتلبية احتياجاته الخاصة.

واكد أ.د. أبوكشك خلال توقيع الاتفاقية في الجامعة الألمانية الأردنية، ان جامعة القدس منفتحة لتقديم المساعدة الأكاديمية و الاستشارية للجامعات التي تعمل من أجل دمج الطلبة والخريجين في السوق المحلي في مجتمعاتها، خصوصا واننا نعيش في منطقة فتية شابة تعاني من ارتفاع نسبة البطالة، وعدم مواكبة البرامج الدراسية لاحتياجات السوق المتطور بشكل متسارع.

يذكر ان برنامج الدراسات الثنائية هو نموذج تعاون بين الحكومة الألمانية وجامعة القدس، استطاعت من خلاله الجامعة خلق نموذج فريد من نوعه بالشرق الاوسط يؤهل الطالب لسوق العمل من خلال الدراسة والتدريب العملي في أهم الشركات الفلسطينية والالمانية ذات العلاقة.