صحيفة اسبانية تفجر مفاجأة كبيرة تتعلق نيمار

فجرت صحيفة "ABC" الإسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بالنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، قائلة: "ربما قد لعب نيمار مباراته الأخيرة بقميص فريق باريس سان جيرمان الفرنسي".

وتعرض البرازيلي مؤخرا لإصابة قوية في مشط القدم، تسببت في خضوعه لعملية جراحية وغيابه عن الملاعب لنهاية الموسم الحالي.

ووفقا الصحيفة، فإن نيمار قد أخبر والده بأنه لا يريد العودة مجددا للنادي الباريسي، فيما أعطاه الضوء الأخضر لبدء المفاوضات لانتقال محتمل إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

وكشفت الصحيفة أن صاحب الـ26 عاما على استعداد للتخلي عن راتبه الكبير في فرنسا لتسهيل إتمام الصفقة، حيث أنه غاضب من معاملة جماهير نادي العاصمة الفرنسية، وأدرك أنه أخطأ بالرحيل عن برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة من المتوقع أن تكلف ريال مدريد حوالي 300 مليون يورو، بينما قد تضطر إدارة الملكي إلى إدراج نجم كبير أو أكثر في الصفقة من أجل إقناع إدارة باريس ببيع نيمار، وتحديدا الثنائي جاريث بيل وكريم بنزيما.