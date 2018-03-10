ملتقى المثقفين المقدسي يختار "مرزوق الغانم" شخصية العام 2018

قرر ملتقى المثقفين المقدسي اختيار مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي شخصية العام 2018، نظراً لمواقفه المؤيدة للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، وخاصة موقفه الأخير في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي الذي عُقد في روسيا خلال شهر تشرين أول الماضي عندما طرد رئيس الكنيست الإسرائيلي نحمان شاي والوفد المرافق له متهماً الاحتلال بارتكاب جرائم ضد أطفال فلسطين .

وبارك الرئيس محمود عباس هذا الاختيار مشيداً بمرزوق الغانم ودوره القومي الداعم للقضية الفلسطينية، وذلك خلال لقاء الدكتور طلال أبو عفيفة رئيس الملتقى به في مقر الرئاسة في رام الله بحضور عضوي اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور جمال محيسن وروحي فتوح واللواء ماجد فرج مدير المخابرات العامة .

وقال الدكتور طلال أبو عفيفة أنه سيعلن عن اختيار مرزوق الغانم في مهرجان زهرة المدائن للإبداع الثقافي من أجل القدس (الحادي عشر) الذي سيُقام يوم 4 نيسان القادم في جامعة القدس - أبو ديس بالتعاون مع كلية الآداب في الجامعة، حيث سيوزع في المهرجان العديد من الجوائز على مجموعة من المبدعين في كافة المجالات الأدبية والفنية والأكاديمية والاجتماعية من فلسطين والدول العربية .

الجدير بالذكر أن ملتقى المثقفين المقدسي اعتاد سنوياً وفي كل مهرجان على اختيار شخصية العام الثقافية من شخصيات فلسطينية وعربية قدمت من أجل القدس والقضية الفلسطينية خدمات جليلة في كافة المجالات، فخلال الثلاث سنوات الأخيرة تم اختيار الأديب عزالدين ميهوبي وزير الثقافة الجزائري شخصية العام 2017، والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة شخصية العام 2016، والدكتور صبحي غوشة المبعد عن أرض الوطن منذ عام 1971 شخصية العام 2015 .