مستوطنون يهاجمون قرية التوانة جنوب الخليل

هاجم عشرات المستوطنين تحت حماية جنود الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، قرية التوانة في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور: إن مجموعة من مستوطني "ماعون" و"حفات ماعون" هاجموا بحماية من جنود الاحتلال المدججين بالسلاح القرية، ورشقوا المواطنين العزل بالحجارة.

وذكر الجبور، أن عراكا بالأيدي وقع بين المواطنين والمستوطنين، وأن جنود الاحتلال اطلقوا خلاله قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما تسبب بإصابة عدد من الاهالي بحالات اختناق.

وأشار الجبور الى ان المستوطنين كانوا قد اقتلعوا مساء امس 18 شجرة زيتون في خربة الخروبة بالقرية، تعود ملكيتها لعائلة المواطن ياسر موسى خليل ربعي، وحطموا زجاج مركبتين واحدثوا اضرارا في هياكلهما، تعود ملكية احداهما للمواطن جمعة موسى جبريل ربعي.

وأوضح أن سلطات الاحتلال تتبادل الادوار مع المستوطنين على مدار الساعة لسرقة أراضي المواطنين وممتلكاتهم، بهدف توسيع المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في الخليل.