قاضي القضاة: الرئيس بخير ويمارس عمله

أكد محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين الشرعيين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية اليوم السبت، أن صحة الرئيس محمود عباس بخير ويمارس عمله بشكل يومي.

وكانت صحف "إسرائيلية"، قد تحدثت في تقارير لها عن تدهور صحة الرئيس عباس، وإجراؤه العديد من الفحوصات الطبية.

وقال الهباش: " إن صحة الرئيس بخير ويمارس عمله وليس هناك أي تغير".

وفيما يتعلق بالمصالحة، فأضاف الهباش: لن نسمح بالفشل، فإذا فشلت جهود المصالحة، فالمشروع الوطني في خطر، فالمصالحة ضرورة وفريضة، يجب أن نحميها ونحافظ عليها.

وفيما يخص ملفات الموظفين، فأوضح الهباش أن كافة الملفات ناتجة عن واقع الانقسام الأساسي، مشيراً إلى أن إنهاء كافة الملفات جملة وطيه، يكون بتمكين الحكومة، والمؤسسات الرسمية، والسلطة التنفيذية والقضائية، والقيام بها على أكمل وجه وبالتالي سيتم معالجتها بشكل تلقائي.