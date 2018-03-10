صحيفة كويتية :"إسرائيل" وأمريكا على وشك ضرب سوريا

كشفت مصادر أميركية لصحيفة "الجريدة" الكويتية، اليوم، النقاب عن أن الولايات المتحدة و"إسرائيل" على وشك تسديد ضربات الى سوريا.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو استعرض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما الأخير في واشنطن، خطة تحرك عسكري شامل تهدف إلى التصدي لأنشطة إيران.

وتشمل الخطة العراق وسوريا ولبنان لا سيما قواعد إيرانية في سوريا وقطع "طريق طهران- بغداد- دمشق- بيروت" الذي تسعى إيران إلى شقه من طهران حتى البحر المتوسط، ومنع "قواتها" من التمركز في النقاط الحدودية بين العراق وسورية والأردن.وبينت المصادر ان إسرائيل قد تستهدف لبنان إذا ما حاول "حزب الله" التصدي لتحركاتها.