 مجدلاني: السلطة رفضت دعوة واشنطن لبحث الوضع بغزة

قال أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "إن قيادة السلطة رفضت دعوة من الولايات المتحدة، لحضور اجتماع للدول المانحة بدعوى بحث سبل تحسين الوضع الانساني في غزة، سيعقد في الثالث عشر من الشهر الجاري في البيت الأبيض".

وأضاف مجدلاني في تصريحات صحفية اليوم السبت "أن غزة قضية سياسية بالدرجة الأولى وليست اغاثية أو انسانية"، متابعا: "أن الولايات المتحدة تعرف جيداً ان سبب مأساة القطاع هو الحصار الاسرائيلي الظالم وان المطلوب هو معالجة سياسية لهذه القضية".

واستطرد مجدلاني: "أن اجتماع واشنطن الذي دعا له المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات لم يأت من فراغ ولا لدواع انسانية وإنما في اطار المشروع التصفوي لقضيتنا".

وقال: "ندرك أن المشاعر الانسانية التي هبطت على غرينبلات لم تأت من فراغ بل في اطار المشروع التصفوي الهادف إلى فصل القطاع عن الضفة.. وأولا وأخيرا إلى تصفية المشروع الوطني لإقامة دولة مؤقته الحدود أو في اطار الحل الاقليمي بعيد المدى".