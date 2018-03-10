نتنياهو يطالب الأمم المتحدة بتقليص إضافي لموازنة "الأونروا"

طالب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بإجراء تقليص إضافي على الموازنة ونقل مكاتبها للأردن.

وقالت القناة العاشرة أن "نتنياهو عبر خلال اجتماعه الأخير مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش في لقائهما بمدينة ميونيخ قبل أسابيع عن انزعاجه من الدور الذي تقوم به الأونروا لأنها تعمل على تخليد مشكلة اللاجئين".

وأضافت أن نتنياهو لديه رغبة باقتطاع بعض من موازنة الأونروا، وتحويلها مباشرة للأردن حيث يوجد على أراضيها ثلاثة ملايين لاجئ فلسطيني، مبينة أن رئيس حكومة الاحتلال عرض الموضوع رسميا على الأمين العام.