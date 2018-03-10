مؤتمر دولي لبحث الأزمة المالية لـ (أونروا) الخميس المقبل

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عن عقد مؤتمر للدول المانحة التي تسهم في ميزانية المؤسسة الدولية، في روما لبحث الأزمة المالية الخانقة التي قد تهدد استمرار عملها.

وقال الناطق باسم الأونروا، عدنان أبو حسنة، إن "مؤتمراً هاماً سيعقد في 15 آذار/مارس الجاري في روما، لبحث الأزمة المالية للوكالة بعد تجميد الولايات المتحدة الأمريكية مساهمتها.

وأضاف أبو حسنة، في تصريحات صحافية: "لقد تم دعوة كل المانحين وأعضاء اللجنة الاستشارية إلى المؤتمر الهام والحاسم في تاريخ الوكالة، كما أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس سيحضر هذا المؤتمر، وسيتم عرض الحالة المالية للأونروا، لسد العجز الموجود لديها".

وأوضح أبو حسنة، أن "الأونروا لن توقف عملياتها في المناطق الخمس، وأن التمويل المتبقي لديها حتى شهر تموز/يوليو المقبل"، مؤكداً أنه في حال استمر العجز سيكون له تداعيات خطيرة وكارثية على الأوضاع الإنسانية والخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وأعلنت الأونروا أنها تواجه أزمة مالية الأكبر في تاريخها، بعد تجميد الولايات المتحدة الأميركية لنحو 300 مليون دولار كان تقدمها كمنحة مساهمة في ميزانية المؤسسة الدولية، ما أوصل العجز في ميزانية الأونروا لما يقارب النصف مليار دولار.

وأطلقت الأونروا حملة لجمع التبرعات أطلقت عليها اسم "الكرامة لا تقدر بثمن" لتعويض النقص في ميزانية المؤسسة الدولية التي تقدم خدماتها للاجئين الفلسطينية في خمس مناطق، هي سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.