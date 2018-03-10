مقتل رهائن ومحتجزهم في كاليفورنيا

قالت السلطات الامريكية، إن ثلاث نساء ومسلحا احتجزهن رهائن في دار للمحاربين القدامى في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عثر عليهم قتلى يوم الجمعة في نهاية مأساوية لحصار الدار مترامي الأطراف.

وقال بيل دود وهو سناتور بالولاية للصحفيين، إن المسلح كان عضوا في باثواي هوم وهو برنامج للمحاربين القدامى الذين يعانون من إجهاد ما بعد الصدمة وإن الضحايا يعتقد أنهن من العاملات في الدار.

وقال كريس تشايلدز المتحدث باسم دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا للصحفيين خارج الدار في يونتفيل وهي بلدة واقعة في قلب منطقة نابا فالي على بعد نحو 97 كيلومترا إلى الشمال من سان فرانسيسكو "لم نكن نأمل في إبلاغ الجمهور بهذا النبأ المأساوي".

يأتي الحادث بعد نحو شهر من قيام طالب سابق بقتل 17 شخصا في هجوم ببندقية على مدرسة ثانوية في فلوريدا.

ويعيش في دار المحاربين القدامى في كاليفورنيا نحو ألف من قدامى المحاربين المعاقين وكبار السن، والمنشأة هي الأكبر من نوعها في الولايات المتحدة.





