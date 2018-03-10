إعلام كوري شمالي: لن نذعن أبدا لضغط الولايات المتحدة

قالت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية، اليوم السبت إن بيونغ يانغ "لن تذعن أبدا لضغط الولايات المتحدة"، منددة بالعقوبات التي تفرضها واشنطن على البلاد.



ونقلت وكالة "يونهاب" عن صحيفة "رودونغ سينمون" الرسمية إن بيونغ يانغ "لن تذعن مطلقا للقوة العسكرية أو العقوبات أو الحصار".



وأضافت الصحيفة في مقال افتتاحي اليوم: "لن ندع الأمريكيين يحددون الخير والشر بناء على وجهة نظر حاكمهم، بشكل يتخطى العدل والحقيقة".



ووصفت الصحيفة العقوبات الأمريكية وجهود الولايات المتحدة نحو تشديد عزلة البلاد بأنها "خطيرة للغاية ويمكن أن تؤدي إلى نشوب حرب".



ودعت الصحيفة دبلوماسيي البلاد إلى "القيام بدور مهم لحماية سلطة الزعيم الأعلى والحزب الحاكم تحت أي ظروف في وقت أصبحت فيه المواجهة مع قوات العدو على قدم وساق".



يأتي ذلك بعد يوم من الإعلان عن لقاء مرتقب بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن يتراجع البيت الأبيض على ما يبدو ويربط اللقاء بحدوث تطورات في بيونغ يانغ.



وأمس، أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس دونالد ترامب، لن يلتقي زعيم كوريا الشمالية "ما لم تكن هناك إجراءت ملموسة تتطابق مع وعود بيونغ يانغ حول نزع أسلحتها النووية ووقف التجارب النووية والصاروخية".



ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، قولها خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، إن "ترامب لن يلتقي نظيره كيم جونغ أون ما لم يكن هناك إجراءات وخطوات ملموسة تتطابق مع وعود بيونغ يانغ".



وجاءت تصريحات ساندرز بعد ساعات من الإعلان عن قبول ترامب دعوة الزعيم الكوري الشمالي، وقوله إنه سيلتقي به في مايو/أيار المقبل.



وكثفت كوريا الشمالية، العام الماضي إطلاق الصواريخ الباليستية، وأجرت كذلك سادس وأقوى اختباراتها النووية، بصورة أدت إلى توتر العلاقات مع واشنطن التي لوحت باستخدام القوة العسكرية ضدها، وقامت بفرض عقوبات اقتصادية عليها.