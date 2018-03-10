سناب شات ستضيف ميزة طال انتظارها





واحدة من المزايا الأساسية في شبكة أو تطبيق إجتماعي هي الإشارة لشخص ما وهذه الميزة أصبحت متاحة حتى في تطبيقات الدردشة، وسناب شات أحدث التطبيقات الهامة التي ستحصل على الميزة في القصص.

قريباً سيمكنك الإشارة لشخص ما بالقصة الخاصة بك عبر الرمز @ ثم كتابة اسمه وحينها سيظهر خيار more في القصة وبالسحب نحو الأعلى سيظهر معلومات عن الشخص المشار له مثل اسمه واسم المستخدم ورمز Bitmoji وأيضاً زر المتابعة.

هذه الميزة مهمة للجميع، سواء كنت من الحسابات المؤثرة بحيث يمكنك الإشارة لحسابات أخرى كإعلانات، أو كنت تجري حديث مع صديقك وتريد الإشارة لحسابه لمتابعته وغيرها.

وقالت سناب شات أنها حالياً تختبر الميزة بدون توضيح الإطار الزمني لإطلاقها رسمياً للجميع.

ولا نعلم لماذا تأخرت سناب شات كل هذه المدة حتى وفرت الخدمة حيث أن انستغرام توفرها منذ عامين في القصص بعد أشهر قليلة من نسخ الميزة.

بحسب من تمكن من إختبار الميزة فإن التطبيق لا يعرض قائمة بحسابات مقترحة بعد وضع رمز @ والبدء بكتابة الأحرف الأولى، ولا نعرف إن كان هذا مؤقت لكون الخدمة قيد الاختبار أم ستبقى هكذا دائماً لأنه سيكون صعباً الإشارة للحسابات التي أسمائها طويلة ومعقدة.

كما أن الإشارة والمنشن حالياً لا يرسل إشعار للشخص المشار إليه وهو ما قد يكون جيداً لمحبي البساطة، لكنه مزعجاً لمحبي الخصوصية.