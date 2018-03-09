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تحذير: شاي الميرمية لا يُناسب الأطفال الأقل من عامين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:24 - 09 مارس 2018
المرمية المرمية
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حذرت طبيبة الأطفال كلاوديا سادي من إعطاء شاي الميرمية للأطفال الأصغر من عامين، أما الأطفال الأكبر ذلك فلا يجوز أن يشربوا أكثر من فنجانين يومياً.

وعللت الطبيبة الألمانية ذلك في حديثها لمجلة "الطفل والأسرة"، بأن الزيوت العطرية الموجودة في الميرمية يمكن أن تسبب الشعور بالحرارة وسرعة ضربات القلب والدوار والتشنجات عند تناول جرعات عالية من الميرمية، ونظرا لعدم توافر بيانات دقيقة حول كمية شاي الميرمية المسموح بها للأطفال، فإنه يجب شربه بكمية محدودة.

وتجدر الإشارة إلى أن شاي الميرمية يوفر الكثير من الفوائد، ومنها أنه يعمل على تنشيط الدورة الدموية وتخفيف حدة الإسهال ونزلات البرد والصداع وتحسين الحالة المزاجية وتنظيم مستوى هرمون الإستروجين وتخفيف نوبات الجيوب الأنفية وتحفيز عملية الهضم وعلاج قروح المعدة.

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