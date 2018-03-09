قراقع يدعو الامم المتحدة لادراج "اسرائيل" كدولة فوق القانون

قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع بان 500 معتقل اداري مازالوا يخوضون معركة مقاطعة محاكم الاعتقال الاداري بكافة مستوياتها منذ تاريخ 15/2/2018 وان موقفا جماعيا ووطنيا موحدا في صفوف الاسرى الاداريين ومن كافة التنظيمات يصر على انهاء سياسية الاعتقال الاداري التعسفية ونزع الشرعية عن محاكم الاحتلال التي تحولت الى غطاء يتم فيه تنفيذ سياسات الاحتلال القمعية والتعسفية.

واوضح قراقع ان الاسرى الاداريين أعلنوا انهم لن يستسلموا للضغوطات الاسرائيلية ولمحاولات تفكيك وحدتهم وموقفهم مطالبين كافة الجهات الحقوقية والانسانية دعم خطوتهم ومساندتهم على كافة المستويات لأجل انهاء معاناتهم والافراج عنهم، موضحا قراقع ان هذه الخطوة تفتح ملف القضاء الاسرائيلي والقوانين العنصرية والتعسفية المطبقة على الاسرى والتي تخالف المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

طالب قراقع الامين العام للامم المتحدة ادراج اسرائيل كدولة محتله خارج القانون بسبب عدم التزامها بقرارات الامم المتحدة واتفاقيات جنيف الاربعة في التعامل مع الاسرى والمعتقلين القابعين في سجون الاحتلال الاسرائيلي وارسال لجنة تحت رعاية الام المتحدة لمراقبة تطبيق القانون في المحاكم العسكرية الاسرائيلية ومدى توافقها مع اجراءات المحاكم العادلة.

تصريحات قراقع جاءت خلال الوقفة التضامنية مع اسيرات الحرية بمناسبة يوم المرأة العالمي في محافظة الخليل وزيارة الاسير المحرر عامر القواسمي الذي قضى 15 عاما في السجون الاسرائيلية، وزيارة عائلة الاسير وائل النتشه الذي تعرض للعزل والضرب على يد السجانين في سجن نفحة وزيارة عائلة الاسير محمد نبيل عرقان الذي دخل العام ال 24 في سجون الاحتلال وزيارة عائلة الاسيرين على فرج الله وشحادة الجياوي اللذان دخلا العام الخامس عشر في سجون الاحتلال، وذلك بحضور محافظ الخليل كامل حميد ورئيس بلدية الخليل تيسير ابو سنينه وعائلات الاسرى ووفد من هيئة الاسرى ونادي الاسير والاسرى المحررين وكوادر من حركة فتح اقليم الخليل.