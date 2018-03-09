جماهير الخليل تشيع جثمان الشهيد الجعبري

شيعت جماهير شعبنا بمحافظة الخليل مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهيد محمد زين الجعبري (24عاماً)، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق، بمشاركة شخصيات وطنية.

وشيع جثمان الشهيد بعد إلقاء ذويه نظرة الوداع الأخيرة عليه، من مسجد الحسين بن علي، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء في حارة الشيخ وسط الخليل، وسط هتافات منددة بالجرائم الإسرائيلية التي يرتكبها الاحتلال بحق الأطفال والنساء والشيوخ والمواطنين العزل وإعدامهم بدم بارد.

كما رددوا شعارات مطالبة بتجسيد الوحدة الوطنية، ودول العالم للتدخل والوقوف مع شعبنا الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر.

يذكر أن الشهيد محمد زين الجعبري استشهد إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات بالقرب من باب الزاوية بالخليل.