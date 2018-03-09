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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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المباحث العامة تلقي القبض على المتهمَيْن بقتل المواطن "مصلح"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:43 - 09 مارس 2018
شرطة غزة شرطة غزة
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تمكنت المباحث العامة بالشرطة من إلقاء القبض على المتهمَيْن الرئيسين في قضية اختطاف وقتل المواطن عدنان مصلح.

 وقال العميد حسام شهوان مدير المباحث العامة، إنه فور تلقي بلاغ باختفاء المواطن المذكور أول أمس الأربعاء 2018/3/7، تم البدء بعمليات البحث والتحري وجمع المعلومات حول القضية.

وأضاف أنه خلال التحريات والتحقيقات تم الاشتباه بأحد المواطنين، ويدعى (ع، ح) وبعد توقيفه والتحقيق معه اعترف بقيامه بخطف المواطن "مصلح" بالاشتراك مع شخص آخر، حيث دلّ على مكان إخفائه في أحد الشقق السكنية بمدينة غزة، موضحاً أنه بعد التوجه لمكان الشقة المذكورة تم العثور على المواطن "مصلح" فيها مقتولاً ومضرجاً بدمائه.

ولفت العميد شهوان إلى استمرار أعمال البحث والتحري للقبض على المتهم الآخر ويدعى (ص، ح)، حيث تم إلقاء القبض عليه اليوم الجمعة.

وأضاف مدير المباحث العامة أنه يجري استكمال الإجراءات القانونية بحق المتهمَيْن وعرضهما على النيابة.

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