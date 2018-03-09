منتدى الأخصائي الاجتماعي والنفسي يعقد دورة تدريبية برفح

نظم منتدى الأخصائي الاجتماعي والنفسي بالاتحاد الاسلامي للنقابات المهنية دورة تدريبية بعنوان " مقدمة في العلاج المعرفي السلوكي" بمدينة رفح.

وقال أ.رمزي عواجة مسؤول المنتدى " أن الدورة تستهدف جمهور الأخصائيين المهتمين بهذا المجال من خريجين ونقابيين ، وأن الدورة عقدت في مقر الاتحاد الاسلامي بالمدينة و أن هذه الدورة تأتي من أجل تعزيز المعرفة بطرق وأساليب العلاج المعرفي السلوكي لدى جمهور المنتدى". مضيفاً أن الدورة شملت الشق العملي والنظري بواقع 24 ساعة تدريبية.

وأكد عواجة أن المنتدى يهدف من خلال عقد هذه الدورات لتطوير معارف الأخصائيين ودمجهم في سوق العمل وتطوير مهاراتهم في المجال، موضحاً ان المنتدى يسعى دائماً أن يخدم هذه الفئة من النقابيين والخريجين.

بدوره قال مدرب الدورة الاستاذ أحمد عيد أن الدورة تهدف لتعزيز الاطار النظري والعملي لدى خريجي هذا التخصص، مضيفأ أن الدورة شملت عدة محاور (تاريخ نشأة العلم النفسي السلوكي، كيفية التعامل مع الحالات بطريقة كلامية، أنواع الامراض النفسية، المبادئ العامة للعلاج المعرفي السلوكي، المواصفات الفنية للعلاج المعرفي السلوكي), وأضاف عيد أن مثل هذه الدورات تعمل على دمج الخريجين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل.