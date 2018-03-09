عدد من الإصابات برصاص الاحتلال على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة

أصيب عدد من المواطنين اليوم الجمعة برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت بالقرب من الشريط الحدودي لقطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة بإصابة 4 من المواطنين ثلاثة منهم بجراح متوسطة جراء تعرضهم لعيارات نارية في القدم والآخر أصيب بالاغماء جراء استنشاقه لغاز من قبل الاحتلال شرق جباليا.

كما أصيب شابان بالرصاص الحي من قبل جنود الاحتلال شرق خانيونس في القدمين، ونقلاً للمشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت حالتهما بالمتوسطة.

كما أصيب مواطن آخر بجراح متوسطة في القدم برصاص الاحتلال شرق البريج، وسط قطاع غزة.

و أشارت المصادر الطبية إلى اصابة مواطن آخر بجراح طفيفة بالرأس بعيار مطاطي شرق غزة.

يشار، إلى أن مواجهات اندلعت ظهر اليوم على طول الشريط الحدودي في جمعة الغضب الرابعة عشر، رفضاً لقرار ترامب بشأن القدس وتضامناً ونصرة لمدينة القدس.