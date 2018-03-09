إصابة شابين بالرصاص الحي في اللبن الشرقية وآخرين بالاختناق في عينابوس

أصيب شابان بالرصاص الحي في قرية اللبن الشرقية، جنوب محافظة نابلس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بعد ظهر اليوم الجمعة.

وأوضحت مصادر محلية، أن شابين أصيبا في الأطراف السفلية برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات.

كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال حمايتها مجموعة مستوطنين هاجمت قرية عينابوس جنوب محافظة نابلس.

وقال شهود عيان، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت منازل المواطنين في قرية عينابوس، جنوب محافظة نابلس، بعد ظهر اليوم الجمعة، بحماية من قوات الاحتلال، حيث تصدى لهم المواطنون بالحجارة.

وأضاف أن جنود الاحتلال أطلقوا الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.