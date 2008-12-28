حركة « فتح » تنعي أربعة وعشرين شهيداً سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي في سجن السرايا وحماس تنفي

فلسطين اليوم - غزة

نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم، كوكبة جديدة من أبناء الحركة الذين سقطوا شهداء، في القصف الإسرائيلي الذي استهدف سجن السرايا.

وتقدمت الحركة في بيانها بالتعزية لذوي الشهداء، وعاهدتهم بالمضي قدماً على درب الحرية والاستقلال

وفيما يلي نص البيان:

تزف حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح " إلى جماهير شعبنا العظيم كوكبه جديدة من شهدائها الأبرار الذين أرتقوا إلى العلا جراء العدوان الإسرائيلي الإجرامي على شعبنا الصامد،، وإذ ننعى بكل إجلال وإكبار هؤلاء الشهداء الأطهار فإننا نعاهدهم على المضي قدماً على درب الحرية والاستقلال ونتقدم إلى ذويهم بأحر التعازي داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون ...

والشهداء هم:-

1- أسامه سالم دردس

2- أحمد ذياب نمر جعرور

3- ميسرة عدوان

4- إيهاب شبات

5- معين محمود القن

6- قريب عمر عابد

7-هانى عواد أبو صيبان

8- محمود ماجد أبو طيور

9- أحمد سميح الحلبى

10- عبد الله محمد منذر الريس

11- حسام أبو غنيمة

12- هشام نهرو الريس

13- علام نهرو الريس

14- رامى السلوت

15- أحمد رياض السنوار

16- رياض راضى

17- عبد الحكيم رجب محمد منسى

18- عدى عبد الحكيم رجب أبو منسى

19- كميليا رأفت عطا الله البردينى

20- عبد محمد الشافعى

21-عبد الله إبراهيم الغفارى

22- سالم أحمد محمد أبو شملة

23-وفاء الدسوقى

24- خالد زعرب

وكانت حركة "فتح" في قطاع غزة، طالبت في بيان صحفي، حركة حماس بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين لديها لتجنيبهم خطر القصف الإسرائيلي.

وقالت الحركة في بيانها: لطالما دعونا لضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومن أبناء فتح في معتقلات حماس كونها خطوة على طريق تهيئة الأجواء لإنجاح الحوار الوطني وإنهاء الانقسام ، ولكن الوضع الآن اشد خطورة وأصبح ضرورة وطنية ملحة وأولوية ، لتجنيب المعتقلين من أبناء فتح ومن كافة الفصائل خطورة وويلات القصف الإسرائيلي.

وقالت فتح : ومما يؤسف له أن الحركة في قطاع غزة كانت قد تلقت تأكيدات من فصائل العمل الوطني أنه قد تم إخلاء المعتقلات من المعتقلين السياسيين من أبناء فتح في سجون حماس.

من جهتها حركة حماس وعلى لسان المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري نفت وجود معتقلن سياريين في سجن السرايا وقالت إن الموجود في المعتقل هم تجار مخدرات ومجرمين وعملاء للاحتلال .