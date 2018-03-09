أبو فول يناشد بتسهيل سفر شقيقه الصحفي "نصر" لإجراء عملية عاجلة

ناشد شقيق الصحفي نصر أبو الفول والذي يرقد في مستشفى الرنتيسي في انتظار موعد تحويله للعلاج في مستشفى المقاصد في القدس كل صاحب ضمير حي من أجل التعجيل في تحويل شقيقه "نصر" للسفر لمدينة القدس المحتلة بتاريخ ٢٧/٣ لمستشفى المقاصد لإجراء عملية خطيرة جدا وهي استئصال ورم سرطاني من داخل الرأس المخ.

وقال شقيقه أسامة وهو في حالة من الحزن وينظر لأخاه الذي يتألم على سرير المرض أرجو من الجميع مساعدتنا للسفر والوقوف إلى جانب أخي نصر أبو فول الذي لم ولن يتوانى لحظة لخدمة الجميع.

أرجو عدم التقصير بنصر وتسهيل مهمة سفره من قبل جهات الاختصاص.

بدوره ناشد الصحفي عبدالهادي مسلم نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر التدخل فوراً لدى الجهات المسؤولة من أجل سرعة سفر الزميل نصر أبو الفول الذي يعاني من مرض السرطان في الرأس والذي يرقد على سرير المرض إلى مستشفى المقاصد من أجل إجراء عملية جراحية فورية لإزالة الورم مؤكدا أنه في كل دقيقة يحدث تدهور لصحته ووضعه يزداد خطورة.