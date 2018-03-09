حماس تطالب الحكومة بوقف صناعة الأزمات في وجه الشعب

طالبت حركة حماس، حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله بوقف صناعة الأزمات في وجه الشعب الفلسطيني، واصفة إياها بـ "حكومة الحصار". على حد وصفه.

وقالت الحركة على لسان القيادي مشير المصري، خلال مسيرة نظمتها "حماس" بمدينة غزة، اليوم الجمعة: "آن الأوان أن تكف السلطة الفلسطينية وحكومة الحصار عن صناعة الأزمات في وجه الشعب الفلسطيني".

وأكد المصري خلال كلمته، أن غزة رغم الآلام والمعاناة التي تعيشها، تؤكد أن خيارها المقاومة وتحرير تراب فلسطين جميعه.

وشارك في المسيرة مئات المواطنين، رافعين لافتات تؤكد خيار المقاومة، وإسقاط قرارات الإدارة الأمريكية.

واستنكر القيادي في حماس رفض رئيس السلطة محمود عباس إقامة مشروع محطة كهرباء لغزة.

ودعا المصري السلطة وحكومتها إلى وقف التخابر والتنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني، والتمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية.

وشدد أن المواجهة الحقيقية لما يسمى بصفقة القرن وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يكون بالتوقف عن ملاحقة المقاومة، وترجمة نموذج الشهيد القسامي أحمد نصر جرار في الضفة الغربية، وإخوانه من الشهداء والمجاهدين، وفق قوله.

ووجه المصري دعوته إلى الأمة العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها في مواجهة قرارات الإدارة الأمريكية، ومخطط إعادة صياغة التحالفات في المنطقة.