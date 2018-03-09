وفد رياضي "إسرائيلي" يشارك في بطولة الجودو بالمغرب

أكد رئيس "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع"، أحمد ويحمان وصول وفد رياضي يمثل دولة الاحتلال "الإسرائيلي" إلى المغرب للمشاركة في بطولة العالم للجودو التي ستنطلق فعالياتها اليوم الجمعة بمدينة أغادير.

ووصف ويحمان، مشاركة الوفد الرياضي "الإسرائيلي" في البطولة العالمية للجودو بأنها "تفصيل صغير مع ما هو مقبل في الأيام القليلة المقبلة من مواقف صادمة".

ورفض ويحمان تفصيل ما يعنيه بالمواقف الصادمة المتوقع حدوثها، لكنه اكتفى بالقول: "إنها أبعد وأخطر من التطبيع"، على حد تعبيره. لوكالة قدس برس.

وذكرت صحيفة "العمق المغربي"، اليوم الجمعة، أن "لائحة اللاعبين المشاركين في هذه البطولة العالمية والبالغ عددهم 241 لاعباً يمثلون 38 دولة، أظهرت تواجد 9 لاعبات يمثلن دولة الاحتلال الإسرائيلي".

ووفق ذات الصحيفة، فقد "سبق لعدد من النشطاء أن حذروا من زيادة وتيرة مشاركة "إسرائيليين" في تظاهرات مغربية رياضية، وهي مشاركات باتت معلنة ومتكررة، بعد أن كانت سرية ومحدودة، وسط دعوات إلى سن قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل".

وكان ثلاثة رياضيين يحملون جنسية "إسرائيل"، قد شاركوا في تظاهرة رياضية دولية نظمها الاتحاد المغربي للتايكوندو، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة بين يومي 22 و24 من شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.

يشار إلى أن وفداً رياضياً سبق وأن شارك قبل أيام في بطولة بدولة قطر.