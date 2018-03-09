إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة والقطاع

أصيب عدد من المواطنين خلال مواجهات اندلعت عقب صلاة الجمعة بين مئات الشبان وجنود الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وذلك في جمعة الغضب الـ 14 على التوالي، نصرة للقدس ورفضاً لقرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس واعترافه بها عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت المواجهات في قطاع غزة على الشريط الحدودي، عقب مسيرات خرجت بعد صلاة الجمعة من مساجد القطاع في مدينة غزة وخانيونس، وسط حضور من فصائل العمل الوطني والإسلامي. حيث يشارك الشبان منذ قرار ترامب الصادر في السادس من ديسمبر العام الماضي كل يوم جمعة في مواجهات على الشريط الحدودي، حيث سقط شهداء ومئات الجرحى.

ورغم تهديدات الاحتلال الكبيرة لهم بعدم الاقتراب من السياج الفاصل، إلا أن الشبان يصرون على استمرار المواجهات ورفض القرار الأمريكي والإجراءات الإسرائيلية.

وفي مدينتي رام الله والبيرة، اندلعت مواجهات في قرية المزرعة الغربية والمدخل الشمالي لمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة. وأدى المئات من المواطنين صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالمصادرة في قرية المزرعة الغربية (القبلية)، سبقها قيام الاحتلال بتعزيزات من الجنود في الجبال الغربية والشمالية قبل صلاة الجمعة.

وأفاد مصادر محلية باندلاع مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت وابلًا من القنابل الغازية والرصاص المطاطي، ما أدى لإصابة شاب بقنبلة غاز في بطنه.

ويحاول الاحتلال مصادرة ما يزيد على ألفي دونم من الأراضي الزراعية والأراضي المزروعة بالأشجار الحرجية من أراضي القرية وقرى أم صفا وجيبيا وكوبر.

كما اندلعت مواجهات على المدخل الشمالي للبيرة بعد توجه عشرات الشبان إلى المكان وقاوموا بإغلاق الطريق ورشق قوات الاحتلال بالحجارة، بعد أن دفع بتعزيزات على التلال المقامة عليها مستوطنة "بيت ايل".

ودارت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين تقدموا باتجاه المدخل وأطلقوا القنابل الغازية بكثافة على الشبان واستهدفوا الصحفيين وطواقم الدفاع المدني بالقنابل الصوتية والغازية.

وأصيب خلال المواجهات شابين بالرصاص المطاطي، كما حاول الاحتلال اعتقال شبان خلال المواجهات.

كما أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، في نعلين غرب رام الله إثر مواجهات بين جيش الاحتلال وأهالي البلدة.

وقالت مصادر محلية لـ"وفا" إن أهالي نعلين توجهوا إلى أراضي البلدة حيث جدار الضم والتوسع العنصري، رافعين الأعلام الفلسطينية تضامنا مع الأسيرة الطفلة عهد التميمي، والأسيرة إسراء الجعابيص، وتنديدا بقرار ترمب.

وأضافوا أن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت اتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، إضافة إلى مطاردة المشاركين في المسيرة الأمر الذي أدى لسقوط طفل وارتطامه بصخرة وإصابته برضوض قوية عولج في الميدان.

وفي ذات السياق أصيب عدد من المواطنين إثر قمع قوات الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

كما واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في باب الزاوية بمدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة.