موردخاي يعتزل مهامه كمنسق أعمال حكومة الاحتلال في مايو

أكد الكاتب "الإسرائيلي" في صحيفة معاريف جاكي خوري الخميس، أن الحاكم العسكري للضفة الغربية وقطاع غزة ومنسق أعمال الحكومة "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية اللواء يواف مردخاي، سيعتزل مهامه في الأول من أيار/ مايو المقبل.

وأشار خوري، إلى أن مردخاي "هو شخصية مركزية في كل ما يتعلق بالاتصال بين "إسرائيل" والفلسطينيين"، مضيفا أن "ذلك ليس فقط بسبب منصبه الرسمي كحاكم عسكري للضفة وغزة، بل بسبب ذخائره الشخصية"، بحسب تعبيره.

وأضاف خوري أن "مردخاي يتمتع بمعرفة وتجربة وعلاقات متراكمة على مدى ثلاثة عقود، إلى جانب كفاءته في تحليل وفهم المجتمع الفلسطيني بطبقاته المختلفة"، إضافة إلى قدرته العالية على إقامة علاقات ثقة مع محادثيه العرب.

وأوضح الكاتب "الإسرائيلي" أن "مردخاي شخصية تبعث على الاستقرار في لحظات الروتين، وكذلك في أوقات الأزمات"، معتقدا أن غيابه في بداية أيار/ مايو من الممكن أن يؤثر على تصاعد المواجهات مع الفلسطينيين، خصوصاً وأن ذلك يتزامن مع موعد تدشين السفارة الأمريكية بمدينة القدس المحتلة.

ورأى خوري أنه "في حال أجريت انتخابات "إسرائيلية" مبكرة في حزيران/ يونيو المقبل، فإن زيارة ترامب في افتتاح السفارة الأمريكية، ستصبح ليس فقط استعراضية على حساب الفلسطينيين، بل وسيخدم أيضا دعاية الليكود في الانتخابات".

وأردف قائلاً: "ليس من صلاحية المقدرين أن يتوقعوا اندلاع الصدام، وهذا ليس في وسعهم"، مستدركا قوله: "لكنهم بالتأكيد يستطيعون الإشارة إلى الشروط والملابسات التي من شأنها أن تولد خطوة ما أو حدثا قابلا للانفجار".

وتابع: "لا يمكن القول إذا كانت ستندلع في أيار/ مايو اضرابات دموية بين "إسرائيل" والفلسطينيين، ولكن إذا ما سادت جملة الملابسات السابقة، فسيكون ممكنا بالتأكيد القول إنه نشأت الشروط للمواجهة العنيفة".