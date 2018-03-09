مبعوث ترامب: جلسة خاصة في البيت الأبيض الأسبوع القادم لبحث مشاكل غزة

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الامريكي ترامب جيسون غرينبلات عن عقد جلسة عصف ذهني في البيت الابيض في واشنطن، الأسبوع المقبل، لبحث مشاكل قطاع غزة.

وقال جرينبلات في مقال له في صحيفة "واشنطن بوست"، أن المؤتمر يهدف لإيجاد حلول حقيقية لمشاكل غزة، مشيرا إلى أن المؤتمر سيركز على الأفكار حول كيفية تطوير اقتصاد غزة.

وكشف جرينبلات في مقاله عن لقاء عقد يوم أمس الخميس في القاهرة، دون الاشارة الى الاطراف التي شاركت باللقاء.

وانتقد مقال غرينبلات حركة حماس واتهمها باهمالها اهالي القطاع، ولكنه لم يلغِ امكانية ضم حماس في حال اتخاذها الخطوات الضرورية.

وقال غريبنلات في مقاله "لا يجب السماح لحماس حماس بالمشاركة في اي حكومة مستقبلية حتى توافق على شروط اللجنة الرباعية حول الشرق الاوسط – الولايات المتحدة، روسيا، الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة – بما يشمل الالتزام علنا باللا عنف، الاعتراف بدولة اسرائيل، وقبول الاتفاقيات السابقة والالتزامات بين الاطراف".

واضاف انه على حماس التخلي عن السلاح والالتزام بالمفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وعلى حماس التطرق ايضا الى مسألة انسانية اخرى واعادة جثامين الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها، بالإضافة الى المدنيين الإسرائيليين، وقال ان هناك طريق للحل لغزة، ولكن فقط حين يكون لدى حماس الشجاعة الكافية للاعتراف بالفشل، والتوجه الى طريق جديد، على حد تعبيره.