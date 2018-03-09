أجهزة السلطة تعتقل 4 محررين وتستدعي خامسا

اعتقلت الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة 4 أسرى محررين واستدعت خامساً، واعتدت بالضرب المبرح على أحد المعتقلين، فيما تواصل اعتقال آخرين بعضهم يتعرض لتعذيب شديد داخل زنازينها على خلفية انتماءاتهم السياسية.

ففي طولكرم اقتحمت قوة من مخابرات السلطة منزل صهر الأسير المحرر حكمت عودة، واعتدت عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه واعتقلته، في حين استدعت شقيقه المحرر جاسم عودة، وهما شقيقا الشهيد محمود عودة المعتقل السياسي في سجن أريحا صديق عودة.

وفي سياق متصل أفادت مصادر خاصة بتعرض المعتقل السياسي لدى جهاز الأمن الوقائي في طولكرم باسم جعار للتعذيب الشديد في زنازين الوقائي.

وفي الخليل اعتقل الأمن الوقائي الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق مالك أبو شخيدم على الجسر في أثناء عودته من السفر يوم الإثنين الماضي، فيما اعتقل ذات الجهاز الأسير المحرر أحمد غنيمات من بلدة صوريف.

بدورها اعتقلت مخابرات الخليل الأسير المحرر نعيم بشير من بلدة إذنا بعد مطاردة لعدة أيام.