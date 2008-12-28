رؤساء بلديات مدن الشمال الصهاينة يتفقدون الملاجئ خشية رد حزب الله على العدوان

فلسطين اليوم-(ترجمة خاصة)

ذكر موقع "يديعوت" العبري مساء اليوم أن رؤساء البلديات الواقعة علي الحدود الشمالية ومن ضمنها كريات شمونا، يقومون بتفقد 366 ملجأ خشية أن تؤدي المعركة الدائرة حاليا في قطاع غزة إلى فتح جبهة أخرى علي الحدود الشمالية مع حزب الله.

و لذلك قرر رؤساء البلديات الصهاينة عدم البقاء مكتوفي الأيدي خشية من ذلك الاحتمال وبدءوا اليوم بتفقد استعدادات الملاجئ لاحتمال وقوع أي طارئ.

و في المقابل قررت إدارة مستشفي زيف في الشمال وضع المستشفى في حالة استنفار وطلبت من الأطباء والممرضين البقاء دائما على أهبة الاستعداد لأي طارئ محتمل.