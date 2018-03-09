الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

توقعت الراصد الجوي أن يطرأ اليوم الجمعة انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم غد السبت لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار على بعض المناطق الشمالية من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الأحد لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الاثنين يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وربيعياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وربيعياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.