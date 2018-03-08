بيتكوين تهبط دون 10 آلاف دولار بسبب مخاوف احتيال

نزلت عملة "بيتكوين" الافتراضية في تداولات، اليوم الخميس، دون 10 آلاف دولار، وسط هبوط جماعي لباقي العملات، مع تنامي المخاوف بشأنها والمخاوف من عمليات احتيال يتعرض لها المستثمرون.

وأعلنت "بينانس"، أكبر منصات تبادل العملات الإلكترونية، أمس الاربعاء، إنها أحبطت محاولة جريئة واسعة النطاق لسرقة العملات الرقمية للمستخدمين.

وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية مجتمعة، خلال تداولات اليوم إلى 399.9 مليار دولار، وهي المرة الأولى التي تهبط فيها دون 400 مليار دولار منذ 11 فبراير/ شباط الماضي.

واليوم، نزلت عملة "بيتكوين"، الأكثر شهرة، بنسبة 6.46 بالمائة إلى 9961 دولار بقيمة سوقية عند 170.3 مليار دولار.

وهبطت عملة "إيثريوم" بنحو 3.14 بالمائة إلى 763.39 دولارا، فيما تراجعت عملة "ريبل" بنحو 6.09 بالمائة إلى 0.85 دولار.

ومطلع الشهر الجاري، دعا محافظ بنك إنجلترا مارك كارني، إلى تشريع ضخم يُنهي حقبة فوضى العملات الإلكترونية، لتتساوى مع باقي الأنظمة المالية الأخرى.

وتتعرض العملات الإلكترونية بشكل عام، إلى نقد واسع من جانب المسؤولين في عدد من الدول بسبب تقلباتها الشديدة واستغلالها في أنشطة غير مشروعة.