الخزندار لـ"فلسطين اليوم": لم نبلغ رسمياً بموعد صرف شيكات الشؤون

توقعت مديرة برنامج مكافحة الفقر في وزارة الشؤون الاجتماعية سناء الخزندار، أن يتم تحديد موعد الاعلان عن صرف شيكات الشؤون بعد الخامس عشر من الشهر الجاري 15/3/2018.

ونفت الخزندار في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، ما تم تداوله على وسائل الاعلام بتحديد موعد صرف شيكات الشؤون في 23/3، قائلة: "لم نبلغ بشكل رسمي في وزارة التنمية الاجتماعية بأي موعد لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية".

وكانت وسائل اعلام محلية، كشفت عن مصدر مطلع من داخل وزارة المالية، عن موعد صرف شيكات التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، للمستفيدين من الشيكات وذلك ضمن المساعدات التي تصرفها الوزارة للمحتاجين ومحدودي الدخل.

وقال المصدر، إن صرف شيكات الشؤون الاجتماعية سيكون في يوم 2018/3/23، موضحاً أنه سيتم إبلاغ وزارة التنمية الاجتماعية بموعد الصرف خلال الأيام القليلة القادمة.

وتقدم وزارة الشؤون الاجتماعية المساعدات لـ115 ألف أسرة مستحقة، بواقع 130 مليون شيقل في كل دفعة، ويعمل برنامجها بتمويل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بنسبة 40% و60% تقوم السلطة بدفعها.

ويعتمد عشرات الآلاف من المواطنين في قطاع غزة ممن قست عليهم الحياة وباتوا تحت حظ الفقر، على شيكات الشؤون الاجتماعية لتسير أمور حياتهم اليومية وتوفير قوت أطفالهم.