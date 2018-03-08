يعالون يتّهم نتنياهو بمحاولة السيطرة على إذاعة جيش الاحتلال

اتهم وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بمحاولة الهيمنة على "إذاعة الجيش"، ذات الانتشار الواسع، والتأثير على مضامين بثها بما يخدم مصالحه.

وفي مقابلة أجرتها معه إذاعة جيش الاحتلال، صباح اليوم، قال يعالون "لقد حاول نتنياهو التأثير على محتويات برامج وبث الإذاعة لكني أحبطت ذلك"، مشيرًا إلى أن "محاولة نتنياهو السيطرة على الإذاعة العسكرية، جاءت ضمن مخطط خاص يقوم على نزع الشرعية عن الجهاز القضائي وحكم القانون ووسائل الإعلام".

وشدد يعالون على أن نتنياهو لم يعد قادرًا على القيام بأي دور في المجال العام، متهماً نتنياهو بأنه "قاد إسرائيل نحو الانتخابات عام 2015 فقط من أجل وجود بيئة قانونية تسمح بتواصل عمل صحيفة "يسرائيل هيوم" التي دشنها الملياردير اليهودي شيلدون أدلسون من أجل تبني خطابه السياسي".

وتوقع أن يدفع نتنياهو نحو إجراء انتخابات جديدة، في حال رأى أن هذا يخدم مصالحه ويقلص هامش المناورة أمام الشرطة والنيابة العامة، لمواصلة التحقيق في قضايا الفساد.

يذكر أن ما يعرف بقضية 4000، إحدى قضايا الفساد التي يحقق مع نتنياهو بشأنها، تفجرت في أعقاب توفر دلائل على أن نتنياهو قدم تسهيلات اقتصادية لصاحب موقع "وللا" الإخباري الذي يدير إمبرطورية اقتصادية مقابل أن يخصص الموقع مساحات واسعة لتغطية أنشطة نتنياهو، ويعمل على تلميع صورته وصورة عائلته.