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السفير عبد الهادي: اتفقنا مع الأونروا على الاكتفاء بتبليغ اللاجئين الشفوي عن أماكن سكنهم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:38 - 08 مارس 2018
أنور عبد الهادي أنور عبد الهادي
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قال مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي، إنه تم مع الأونروا على عدم إلزام اللاجئين الفلسطينيين الذين لا يملكون أوراق ثبوتية لتقديمها، والاكتفاء بالتبليغ الشفوي عن أماكن سكنهم لأخذ المساعدة العينية.

وجاء القرار باتفاق بين الأونروا والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، والدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعد قرار الأونروا بتحديث بيانات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا لتوزيع المساعدات العينية وطلب أوراق السكن والعناوين.

وأضاف أن الهدف من هذه الإجراءات إيصال المساعدات العينية للمنطقة التي يسكن بها اللاجئ الفلسطيني، تخفيفاً للمعاناة في الوصول لأخذ المساعدات العينية لأقرب نقطة سكن، حسب تعهد الأونروا.

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