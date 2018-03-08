نساء تقوع يمنعن جنود الاحتلال من اعتقال أحد أطفال البلدة

استطاع عدد من المواطنين ظهر اليوم من تخليص فتى من اعتداء جنود الاحتلال عليه ومحاولة اعتقاله في بلدة تقوع قضاء بيت لحم .

وكانت قوة عسكرية اسرائيلية مؤلفة من 8 جنود قد اقتحمت البلدة وعند وصولهم الى حي العمور حاولوا اعتقال الفتى احمد عصام العمور "15 سنة" الا ان نساء ورجال البلدة توافدوا الى المكان عند سماع صراخ الفتى ومنعوا اعتقاله ونجحوا بتخليصه من بين أيديهم وسط مشادات كلامية وأجواء مضطربة .

وأفاد شهود عيان، أن نسوة البلدة استطعن تخليص الفتى العمور من بين أيدي الجنود حينما دارت مشادات كلامية بينهم وبين رجال البلدة، في محيط منزل ال العمور .

واندلعت مواجهات محدودة مع قوات الاحتلال عقب فشلهم باعتقال الفتى لعمور .







