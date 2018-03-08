كوتينيو لميسي: محمد صلاح سيلعب بالدوري الاسباني الموسم القادم

كشف البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة الحالي أن محمد صلاح زميله السابق في ليفربول الإنجليزي قد ينتقل إلى الدوري الإسباني (الليغا) في الموسم القادم.

ووفقا لموقع "دياريو جول" الإسباني توجد محادثات بالفعل بين الفرعون المصري وريال مدريد، ويبدو أن هذه الأخبار بها قدر كبير من الصحة بالفعل، حيث وصلت هذه المعلومات إلى النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب ليفربول السابق وبرشلونة الحالي بعد إجراء بعض الاتصالات مع أصدقائه بالفريق الإنجليزي الذين أكدوا له صحة هذه المعلومات.

ويزعم الموقع الإسباني، أن النجم البرازيلي أكد لميسي صحة هذه الأخبار ووجود مفاوضات جادة وقوية بين صلاح ورئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز.

ويشير الموقع إلى ترحيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالتوقيع مع محمد صلاح على عكس موقفه من التوقيع مع هاري كين وإيدين هازارد.

ويقول الموقع إن فلورنتينو بيريز قد يتقدم بعرض بقيمة (80 مليون يورو) للفريق الإنجليزي في أقرب وقت ممكن، لعدم مطالبة إدارة الريدز بقيمة مساوية لما طلبته إدارة توتنهام للتفريط في كين، حيث طلبت مبلغ 176 مليون جنيه إسترليني (200 مليون يورو) للتخلي عن هاري كين.

ويعتقد مسؤولو ريال مدريد أن المثلث الهجومي المكون من كريم بنزيمة وغاريث بيل ورونالدو بحاجة إلى تجديد الدماء، ومحمد صلاح أبرز تلك الخيارات.

وأحرز محمد صلاح 32 هدفا في 38 مباراة لعبها مع ليفربول منذ بداية الموسم، وبات هدفا للفريق الأبيض الذي يريد تعزيز صفوفه بعد موسم مخيب على الصعيد المحلي.

وأصبح صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي الأول بعد رحيل البرازيلي كوتينيو، واستطاع قيادة الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتل صلاح المركز الأول في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي متساويا مع هاري كين لاعب توتنهام.