أسعار النفط مستقرة وبرنت دون 64.5 دولارا للبرميل

استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة لجلسة الخميس، بعد تراجعها الليلة الماضية بفعل ارتفاع الإنتاج الأمريكي إلى مستوى قياسي مع زيادة المخزونات.

وبحلول الساعة (06:29 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مايو/ أيار بنسبة 0.05 بالمائة أو ما يعادل 3 سنتات، إلى 64.37 دولار للبرميل.

وارتفع الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 0.1 بالمائة أو 6 سنتات ليصل 61.21 دولارا للبرميل.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من مارس/آذار إلى 425.9 مليون برميل.

كما ارتفع الإنتاج الأمريكي من الخام الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي جديد عند 10.37 ملايين برميل يوميا.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وصول إنتاج النفط في الولايات المتحدة في الربع الأول من 2018 إلى متوسط قدره 11.17 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من تقديراتها السابقة التي أصدرتها قبل شهر والبالغة 11.04 مليون برميل يوميا.