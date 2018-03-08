أطباء كنديون يحتجون على زيادة رواتبهم!

أعرب المئات من الأطباء والطلبة الدارسين في كليات الطب البشري في كندا عن سخطهم بعد قرار الزيادة في رواتبهم!

ووقع أكثر من 500 طبيب مقيم، إضافة إلى 150 طالبا يدرسون في كليات الطب، على عريضة احتجاج، جاء في نصها: "نحن أطباء مقاطعة كيبك نؤمن بضرورة وجود منظومة عامة قوية، ونعارض الزيادة التي أقرت مؤخرا على رواتبنا، وتم التفاوض عليها من جانب اتحادات العاملين في القطاع الطبي".

وأعرب المحتجون عن انزعاجهم وصدمتهم من الزيادة التي وصفوها بأنها "كبيرة للغاية"، رافضين قبولها خاصة في ظل الصعوبات التي تواجه طواقم التمريض خلال عملهم، والمعاناة التي يعيشها المرضى وسط ضعف الخدمات المقدمة إليهم.

ونصح المحتجون بضرورة إعادة توزيع الموارد الطبية بشكل أفضل، وأكثر عدلا في مقاطعة كيبك، لتطوير القطاع الصحي وتلبية احتياجات المرضى.

يذكر أن متوسط دخل الطبيب في كندا 339 ألف دولار كندي أي حوالي 9.260 ألف دولار أمريكي سنويا.