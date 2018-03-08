الصين تعلن استعدادها للمساعدة على تسوية القضايا الإقليمية الساخنة

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الخميس: "إن الصين تتبنى نهجا سلميا وعادلا وبناءا للمساعدة في تسوية القضايا الإقليمية الساخنة".

أدلى وانغ بهذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش الدورة السنوية الحالية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، مضيفا أن الصين بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تلتزم بمسؤوليتها بشكل جدي لحفظ السلام العالمي.

وأشار وانغ أنه على الصين لعب دور أكبر اليوم في حل القضايا الإقليمية والدولية المتنوعة بما يتفق مع التوقعات الدولية.

وقال: "إن الصين تتمسك بما يجب عليها فعله وترفض ما لا يجوز لها فعله، حينما تساعد في حل القضايا الإقليمية.

وذكر أن الصين تفضل التسوية السياسية عبر الحوار والمفاوضات وترفض بشدة استخدام القوة.

كما تحترم الصين رغبات الدول الأخرى وتحترم سيادتها، ولا تتدخل في شؤونها الداخلية وترفض بشكل صارم فرض وجهات النظر على الآخرين، وفقا للوزير.

وأضاف أن الصين تبذل أقصى جهودها لتكون عادلة وموضوعية، لحل القضايا حسب طبيعتها وترفض السعي وراء الفوائد الخاصة بشكل صارم.