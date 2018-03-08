نتنياهو يُطالب ترامب بالسماح للجاسوس بولارد بالهجرة لـ"إسرائيل"

طلب رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالسماح للجاموس جوناثان بولارد، بالهجرة إلى "إسرائيل" وإلغاء الشروط المقيدة التي فرضت ضده منذ الإفراج عنه في العام 2015.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" توجه نتنياهو بهذا الطلب لترامب في اللقاء الذي جمع بينهما قبل 6 أشهر في البيت الأبيض، ولكنه عاد وكرر طلبه في اللقاء الذي جمعهما خلال زيارة نتنياهو إلى واشنطن، مطلع الأسبوع الجاري، وادعى أن "رفع القيود المفروضة على بولارد من شأنه أن يسمح لـ"إسرائيل" والولايات المتحدة بإنهاء هذا الفصل من تاريخ علاقتهما المشتركة".

واعتبر نتنياهو، خلال حديثه مع ترامب، أن "السماح لبولارد بالهجرة لـ"إسرائيل" في ذكرى مرور 70 عاما على استقلالها، ستكون خطوة مرحب فيها بالنسية للإسرائيليين".

وأوضحت الصحيفة أن ترامب لم يستجب لطلب نتنياهو، وقدّرت أن المسألة قيد النظر من قبل مسؤولين أمنيين أميركيين.

وصدر على بولارد المحلل السابق بالبحرية الأميركية حكما بالسجن مدى الحياة عام 1987 لإدانته بنقل معلومات ووثائق سرية لـ"إسرائيل"، واتهم بولارد بالتجسس على الولايات المتحدة واستغلال منصبه لتسريب معلومات لصالح إسرائيل.

ويقول بولارد الذي يبلغ حاليا 64 عاما إنه يرغب في الهجرة لـ"إسرائيل" حيث تعيش زوجته الثانية وحيث يتوقع الحصول على دعم مالي كبير من الحكومة الإسرائيلية، وحصل بولارد على الجنسية الإسرائيلية وهو في السجن، في العام 2008.