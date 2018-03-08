صحيفة: حزب الله يعلن التأهب القصوى في صفوفه

ذكرت مصادر وثيقة في محور المقاومة ان "حزب الله" أعلن حالة الطوارئ في صفوفه طوال اليومين الماضيين خشية من عدوان "إسرائيلي" على لبنان.

وقالت المصادر لصحيفة "رأي اليوم" إن سبب حالة الاستنفار القصوى هذه، وصول تقارير استخبارية تفيد بأن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أجرى مناورات سرية موازية للمناورات "الإسرائيلية" الامريكية المشتركة التي تجري حاليا في الأراضي المحتلة، وفي البحر المتوسط.

وأكدت ان القيادة الامريكية العسكرية أعطت الضوء الأخضر لنظيرتها "الإسرائيلية" لتوجيه ضربات لـ "حزب الله" في لبنان، وان ما يقلق "إسرائيل" ويحول دون إقدامها على أي ضربة نوعية خاطفة "حزب الله" هو سوء التقدير، وسوء النتائج أيضا.

وأشارت إلى أن بنيامين نتنياهو أقنع الامريكان بإقدام جيشه على ضربة خاطفة، لنقطة واحدة، داخل الأراضي اللبنانية، ولكن هناك احتمالات أن تؤدي مثل هذه الضربة إلى إشعال فتيل حرب موسعة في المنطقة، لان رد "حزب الله" عليها سيكون عنيفا وقويا جدا.

من ناحية أخرى لم تستبعد المصادر نفسها حدوث موجة اغتيالات "نوعية" في لبنان قبل الانتخابات النيابية تستهدف بعض الشخصيات في معسكر 14 آذار وخصمه معسكر 8 آذار، الامر الذي يؤدي إلى حدوث فتنة وحالة من التوتر وعدم الاستقرار بما ينعكس سلبا على الانتخابات النيابية واستقرار البلاد بشكل عام.

ويذكر أن لبنان سيشهد انتخابات نيابية في شهر أيار (مايو) لمقبل، ربما يكون الأهم في تاريخه الحديث، وبدأت القوى السياسية اللبنانية حشوداتها في هذا الإطار سياسيا واعلاميا.