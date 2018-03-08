مسؤول عسكري "إسرائيلي": الجيش يستعد للحرب على 6 جبهات

قال مسؤول عسكري "إسرائيلي" رفيع المستوى، إن جيشه يستعد للحرب على خمس جبهات، إضافة لجبهة مركزية أخرى؛ هي إيران.

ونقلت إذاعة "كان" العبرية، عن أفيف كوخافي، نائب قائد هيئة أركان جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، قوله "إن إيران تُغذّي نشاطات عديدة في الشرق الأوسط ضد إسرائيل"، مشيراً إلى أن الجيش يواصل التعاظم والاستعداد لأي مواجهة عسكرية مستقبلية معها.

وذكر كوخافي في تصريحات خلال مراسم تخريج دفعة جديدة من ضباط سلاح البحرية، الأربعاء، أن الجيش يواصل استعداداته تحسبا لمواجهات عسكرية على ست جبهات (لم يسمّها).

من جانبه، قال قائد سلاح بحرية التابع لجيش الاحتلال، إلياهو شارفيت، إن سلاح البحرية لديه قدرة على العمل بسرية مطلقة، فوق سطح الماء وتحته، ما يمكنه من توسيع نطاق دائرة عملياته بشكل سريع، وفق تصريحاته.

يشار إلى أن جيش الاحتلال كثف في الأسابيع الأخيرة من تدريباته العسكرية على الحدود الشمالية (لبنان وسوريا) والجنوبية مع قطاع غزة.

ورست مساء الثلاثاء، حاملة طائرات أميركية عملاقة، قبالة ميناء حيفا (شمال فلسطين المحتلة عام 48)، ضمن المناورات العسكرية المشتركة للجيش "الإسرائيلي" والأميركي، التي تحاكي حربًا شاملة والتعرض لهجمات صاروخية من عدة جبهات؛ وخاصة من الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة والجبهة الشمالية مع حزب الله.

وحسب الجيش، فإن المناورات التي تستمر حتى منتصف آذار/ مارس الجاري، تشمل تدريبات على استخدام أنظمة الدفاع الصاروخي والقبة الحديدية وباتريوت، وتنطلق المناورة لمواجهة أي سيناريوهات حرب محتملة على أي من الجبهات حيث سيجري استخدام المقاتلات والمروحيات وطائرات دون طيار.