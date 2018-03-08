المحررة قعدان: الأسيرة الفلسطينية قوية بعنفوانها وجهادها وانتمائها

قالت المحررة منى قعدان إن الأسيرة الفلسطينية قوية بعنفوانها، وجهادها، وانتمائها، وإنها لا زالت تدفع ثمن الحرية في سجون الاحتلال الغاصبة.

وأضافت قعدان خلال حديثها لإذاعة صوت الأسرى صبيحة يوم المرأة العالمي أن المرأة الفلسطينية لها قدسيتها ومكانتها الرائدة التي شاركت فيها بجهادها إسنادًا للرجل.

وأوضحت أن الأسيرات الفلسطينيات يقبعن في سجون الاحتلال بظروف غير إنسانية، ويفتقدن للحياة البشرية أو أدنى مقوماتها، مشيرةً إلى أن مصلحة السجون لا تفرق بالاعتقال بين الرجل والمرأة.

وشددت على أن الأسيرة الفلسطينية قوية في كل مراحل حياتها "تحاول تحقيق النصر رغم وجودها داخل السجون"، وتسعى لتحقيق وجودها كإنسانة.

واعتبرت أن الفلسطينية حاضرة في كل مكان بالأسر وغيره، وشريكة في النضال والمقاومة؛ كونها النواة الأولى للمجتمع.