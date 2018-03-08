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الهشلمون: الفلسطينيات منارة تذكّر الناس بالطريق الصحيح

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:46 - 08 مارس 2018
الأسير ماهر الهشلمون وزوجته الأسير ماهر الهشلمون وزوجته
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قالت بهية الهشلمون زوجة الأسير ماهر الهشلمون إن الفلسطينيات منارة تذكر الناس بالطريق الصحيح.

وأضافت الهشلمون خلال حديثها لإذاعة صوت الأسرى أن الاحتلال لم ينجح في كسر عزيمتها أو إرادتها، وأنه سحابة ستمر قريباً وسيندحر عن وطننا.

وشددت على أن دور المرأة واضح وبارز بالتحدي والصمود خاصة في الآونة الأخيرة أصبحت موجودة على الساحة بشكل كبير، من خلال تسليط الضوء في الإعلام على المعاناة التي تمر بها زوجات وأمهات وبنات الأسرى.

وأكدت أن المرأة الفلسطينية تسطر التاريخ بأول طريقه من خلال تأدية دورها كأم وزوجة داعمة لزوجها الأسير، وتذكر العالم بالقضية والتضحية والوفاء.

واعتبرت أن زوجات الأسرى لهن دور كبير يجسدن من خلاله أبسل معاني الحياة والتضحية والقوة؛ من خلال إيصال أصوات أزواجهن ومعاناتهم إلى العالم.

وأشارت إلى أن الأسرى ليسوا مجرد أرقام؛ "فكل أسير له حكاية، يجب أن يصل صوته للعالم، فهم ضحوا بشبابهم وعمرهم وحياتهم.

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