الكتلة الإسلامية تفوز بالتزكية في انتخابات مجلس طلبة الجامعة الإسلامية

أعلنت عمادة شؤون الطلاب بالجامعة الإسلامية بغزة الأربعاء، عن فوز الكتلة الإسلامية بانتخابات مجلس طلاب الجامعة بالتزكية، بعد انتهاء المدة القانونية لترشح القوائم وعدم ترشح أي قائمة أخرى.

ونشر عميد شؤون الطلبة بالإسلامية عماد الشنطي، أسماء أعضاء المجلس الجديد، برئاسة عز الدين قوته وتحت قائمة (للقدس ماضون)، معربًا عن أمله بأن يكونوا خير معين للطلاب خلال دورتهم الانتخابية.

من جانبه، قال رئيس مجلس الطلاب الجديد عز الدين قوته، " إن المجلس لن يتوانى لحظة عن خدمة الطلاب بمختلف توجهاتهم وتخصصاتهم"، مؤكدًا على أن أبواب المجلس مفتوحة دائمًا أمام الطلاب لحل أي إشكاليات.

وفيما يلي أسماء المجلس الجديد:

عز الدين قوته رئيساً للمجلس

محمد عليوة نائب أول

محمد أبو مصطفى نائب ثاني

أسامة أبو عرجة رئيساً للأندية

عبد الرحمن الظاظا أمين الصندوق

ياسين أو معيلق الرياضية

عبد الكريم سكيك وعظ وإرشاد

محمود المصري علاقات عامة

ابراهيم الفرا الإعلامية

محمد اصرف الثقافية

عبد الله تمراز العمل التعاوني

محمد الفرا الاجتماعية

أحمد الغوطي الفنية