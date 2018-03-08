محكمة الاحتلال تمنع تسليم جثمان الصياد أبو ريالة

منعت محكمة "إسرائيلية" الخميس تسليم جثمان صياد استشهد بنيران البحرية "الإسرائيلية" قبل نحو أسبوعين، أثناء ممارسته مهنة الصيد في بحر غزة.

واستجابت ما تسمى بالمحكمة العليا "الإسرائيلية" لطلب تقدمت به عائلة الجندي "الإسرائيلي" الأسير هدار غولدن، وأصدرت أمرا احترازيا يمنع تسليم جثمان الشهيد إسماعيل أبو ريالة 18 عاما، حتى الثالث عشر من الشهر الجاري.

وزعمت عائلة غولدين "أن حماس تحتجز جنودا ومدنيين بشكل مخالف للقانون الدولي، وأن هذا الاحتجاز يجب أن يكون عبئا عليها".

يذكر أن الصياد أبو ريالة قضى برصاص الاحتلال، وأصيب آخرين عندما أطلقت قوات الاحتلال النار على مركبهم في بحر غزة، واحتجزت جثمانه، فيما اعتقلت المصابين الآخرين قبل أن تطلق سراحهم بعد أيام من الحادثة.