62 فلسطينية في سجون الاحتلال في يوم المرأة العالمي

في يوم المرأة العالمي، لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته المختلفة بحق المرأة الفلسطينية، ويغيب بين جدران سجونه العشرات من النساء الفلسطينيات.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تعتقل في سجونها 62 فلسطينية؛ بينهن 6 فتيات قاصرات أعمارهن أقل من (18 عاما)، إضافة لـ 9 أسيرات جريحات، و 17 من الأمهات، ونائبة في المجلس التشريعي وهي القيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار.

وفي تقرير لنادي الأسير، بمناسبة يوم المرأة العالمي، والذي يصادف الثامن من آذار/ مارس من كل عام، أوضح أن الاحتلال اعتقل أكثر من 16 ألف امرأة فلسطينية، منذ عام 1967، وكانت وأول أسيرة فلسطينية هي الأسيرة المحررة فاطمة برناوي.

ولفت نادي الأسير، إلى أن سنوات انتفاضتي عام 1987 وعام 2000 كانت فيها النسبة الأعلى من حيث اعتقال النساء، موضحا أن قوات الاحتلال اعتقلت 156 امرأة خلال 2017، و164 امرأة أخرى خلال 2016، و200 امرأة خلال عام 2015.

وبين أن الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال، يتعرضن لكافة أنواع التنكيل والتعذيب التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين؛ بدءا من عمليات الاعتقال من المنازل أو أماكن العمل وحتى النقل إلى مراكز التّوقيف والتحقيق، واحتجازهن في المعتقلات.

ونبه النادي، أن "أساليب التعذيب والتنكيل التي تمارسها بحقّ الأسيرات؛ تتمثل في إطلاق الرصاص عليهن أثناء عمليات الاعتقال، واحتجازهن داخل زنازين لا تصلح للعيش، وإخضاعهن للتحقيق ولفترات طويلة".

وتابع: "كما تعتمد إدارة معتقلات الاحتلال سياسة الإهمال الطبي بحق الأسيرات بعد اعتقالهن، وتحرم بعض الأسيرات من زيارة عائلاتهن، فيما تضيق على الأخريات، وتحرم الأسيرات الأمهات من الزيارات المفتوحة ومن تمكينهن من احتضان أبنائهن، إضافة إلى منع التواصل الهاتفي معهم.

قائمة الأسيرات الجريحات:

لما البكري (17عاما)، اعتقلت مصابة بثلاث رصاصات في أقدامها، محكومة بالسجن لمدة 39 شهرا.

عبلة العدم (46عاما) أم لتسعة أبناء، مصابة في الرأس والوجه والكتف، وفقدت النظر في عينها اليمنى، حكم عليها الاحتلال بالسجن 3 سنوات.

شروق دويات (20عاما) اعتقلت بعد إصابتها برصاص في الكتف أدى إلى انقطاع شريان رئيسي، حكم عليها الاحتلال بالسجن 16 عاما.

جيهان حشيمة (38عاما) اعتقلت بعد إصابتها بعدّة رصاصات في قدمها اليسرى.

أمل طقاطقة (24عاما) اعتقلت بعد إصابتها بالرصاص في الفخذ والصدر والخصر، وأقدمت مجندة إسرائيلية على ضربها في صدرها بكعب البندقية وهي تنزف، مما تسبب بكسور في قفصها الصدري، حكم عليها الاحتلال بالسجن 7 أعوام.

مرح باكير (18عاما) اعتقلت بعد إصابتها بـ 13 رصاصة في يدها اليسرى محكومة بالسجن لمدة ثماني سنوات ونصف.

نورهان عواد (18عاما) اعتقلت بعد إصابتها بأربع رصاصات في الفخذ الأيسر والبطن، محكومة بالسجن 13 عاما ونصف.

حلوة حمامرة (26عاما)، أم لطفلة اعتقلت وهي مصابة بجروح خطيرة أدت إلى استئصال جزء من الكبد ومن البنكرياس والطحال والأمعاء، حكم عليها الاحتلال بالسجن 6 أعوام.

إسراء جعابيص (32عاما)، أم لطفل، اعتقلت بعد إطلاق النار على سياراتها ما أدى إلى انفجارها واصابتها بحروق شديدة شوهت وجهها ورأسها وصدرها وبترت أصابعها، حكم عليها الاحتلال بالسجن 11 عاما.

قائمة الأسيرات القاصرات:

لمى البكري، حكم عليها الاحتلال بالسجن لمدة 39 شهرا.

منار شويكي، حكم عليها الاحتلال بالسجن 6 سنوات.

هدية عرينات، محكومة بالسجن 3 سنوات.

نور رزيقات، محكومة بالسجن 20 شهرا.

عهد التميمي، موقوفة.

راما جعابيص، حكم عليها.